طيران الإمارات تفتتح صالة انتظار لركابها في بوسطن

دبي (الاتحاد)

افتتحت طيران الإمارات، رسمياً أمس، صالة خاصة لركابها في مطار بوسطن لوغان الدولي.

وتخدم الصالة، ورقمها 41 ضمن الشبكة العالمية للناقلة، ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

واستثمرت طيران الإمارات 6.7 مليون دولار لإنشاء وتجهيز الصالة الجديدة، التي تؤكد التزامها تجاه بوسطن وعملائها وتوفير تجربة سفر سلسة ومتكاملة لهم في الأجواء وعلى الأرض تشمل أيضاً خدمة السيارة مع سائق مجاناً. وتتميز الصالة ببيئة هادئة ومناسبة للاسترخاء والعمل والاستمتاع بخدمات طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية عدة.

وصممت صالة طيران الإمارات وفق أسلوب عصري وحديث، وتقع في الطابق العلوي من المبنى &rlmE ‬مقابل ‬البوابة ‬11، ‬وتستوعب ‬123 ‬مسافراً.‬ وروعي ‬في ‬تجهيزها ‬توفير ‬أرقى ‬مستويات ‬الفخامة ‬والراحة، ‬إذ ‬تضم ‬مرافق ‬تطل ‬على ‬المطار ‬ومناطق ‬للجلوس ‬والاسترخاء ‬ومشاهدة ‬التلفزيون ‬عبر ‬شاشات ‬مسطحة ‬عريضة ‬ومصلى، ‬وتبلغ ‬مساحتها ‬7481 ‬قدماً ‬مربعة (‬695 ‬متراً ‬مربعاً)‬. ‬وتوفر ‬الصالة ‬بالإضافة ‬إلى ‬ذلك ‬منتجات ‬عضوية ‬للعناية ‬بالبشرة ‬من ‬العلامة ‬التجارية ‬الإيرلندية ‬فويا ‬Voya، ‬كريمات ‬وغسولات ‬لليدين ‬والجسم ‬والشعر.