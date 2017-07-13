طيران الإمارات تفتتح صالة انتظار لركابها في بوسطن

دبي (الاتحاد)
افتتحت طيران الإمارات، رسمياً أمس، صالة خاصة لركابها في مطار بوسطن لوغان الدولي.
وتخدم الصالة، ورقمها 41 ضمن الشبكة العالمية للناقلة، ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين.
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وصممت صالة طيران الإمارات وفق أسلوب عصري وحديث، وتقع في الطابق العلوي من المبنى &rlmE مقابل البوابة 11، وتستوعب 123 مسافراً. وروعي في تجهيزها توفير أرقى مستويات الفخامة والراحة، إذ تضم مرافق تطل على المطار ومناطق للجلوس والاسترخاء ومشاهدة التلفزيون عبر شاشات مسطحة عريضة ومصلى، وتبلغ مساحتها 7481 قدماً مربعة (695 متراً مربعاً). وتوفر الصالة بالإضافة إلى ذلك منتجات عضوية للعناية بالبشرة من العلامة التجارية الإيرلندية فويا Voya، كريمات وغسولات لليدين والجسم والشعر.
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