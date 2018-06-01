«شرطة أبوظبي» يفوز في «خماسيات» الدوائر الحكومية



تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) حقق فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فوزين متتالين في خماسيات كرة القدم على فريقي مجلس أبوظبي الرياضي، بهدفين نظيفين، وبلدية أبوظبي بثلاثية نظيفة، في بطولة عام زايد الرمضانية، للدوائر الحكومية في دورتها الخامسة، والتي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي. ويخوض فريق شرطة أبوظبي الليلة مباراته الثالثة أمام فريق جهاز حماية المنشآت في البطولة، بمشاركة 8 فرق من الدوائر والمؤسسات الحكومية بأبوظبي. وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، في قطاع الموارد البشرية، أن البطولة تعزز الألفة والمحبة بين العاملين بالدوائر الحكومية في أبوظبي والعلاقات والشراكات وتبادل الخبرات والأفكار. وقال: البطولة تعكس حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنظيمها، في ملتقى رياضي مميز رفع المستوى الثقافي بأهمية الرياضة، والعمل على تحقيق التواصل والتفاعل في المشاركات الرياضية.