أبوظبي تتصدر قائمة «أكثر الوجهات رواجاً» في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جولد ميدال» للسفر والسياحة، إحدى الشركات العاملة في القطاع بالمملكة المتحدة، عن تصدُّر أبوظبي قائمة الوجهات الأكثر رواجاً لهذا الصيف، في أعقاب الارتفاع الكبير على الطلب من السائحين البريطانيين الذين يزورون دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها شركة سفر وسياحة متخصصة في سفر الجملة، توفر طائفةً متنوعةً من خدمات السفر والمنتجات السياحية عبر الإنترنت بما في ذلك تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وتأجير السيارات لوكلاء السفر، سجلت «جولد ميدال» ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات العطلات الصيفية من المملكة المتحدة إلى العاصمة الإماراتية لعام 2017 بزيادة بواقع 294 مقارنة بالعام السابق.

وتُشغل الاتحاد للطيران خمس رحلات أسبوعياً من إدنبرة إلى أبوظبي، ورحلتين يومياً من مانشستر، إلى جانب ثلاث رحلات يومياً من لندن هيثرو عبر الطائرة طراز إيرباص A380.

وقال جيمس هاريسون، مدير عام مكاتب الاتحاد للطيران في المملكة المتحدة: «يسرُّنا أن تشهد أبوظبي رواجاً وشعبيةً كبيرين لدى المُسافرين البريطانيين، ولا ريب أن الجاذبية السياحية التي تحظى بها الإمارة تزداد قوةً، وفق تلك البيانات، حيث يتزايد إقبال السائحين عليها بصفتها وجهة عطلة على مدار العام».

ومن المتوقع أن يتمكن وكلاء السفر البريطانيون من تجربة معالم الجذب السياحي في الإمارة بأنفسهم في إطار الزيارة التعريفية الكبرى التي يعتزم كلّ من الاتحاد للطيران وهيئة السياحة والثقافة في أبوظبي إقامتها في شهر سبتمبر، حيث من المقرر أن تُتاح لهم الفرصة للتعرف على المعالم الثقافية، والشواطئ، والمرافق الرياضية، وحسن الضيافة المتفرّد الذي لطالما اشتهرت به أبوظبي.