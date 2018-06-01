رمادا يتحدى الجوارح في «تارجيت»

دبي (الاتحاد)

يلتقي فريق رمادا عجمان مساء اليوم فريق الجوارح في دور الـ16 لبطولة «تارجيت»، فيما يلتقي فريق الجالية الصربية، الذي يعتبر أحد الفرق المرشحة للمنافسة على الوصول للمربع الذهبي، ويضم لاعبين سابقين في صفوف أندية صربية، مع فريق دريم تيم، أحد الفرق القوية في البطولة، يلعب أصباغ ناشيونال مع فريق الحجل، ويواجه فريق المطية مع لوكشن، وتارجيت مع تاز، والشباب العربي مع برازيليانو.

وكانت فرق رمادا واصباغ ناشيونال، وتارجيت، والجالية الصربية، تأهلت لهذا الدور، بالإضافة للمطية، ولوكتين، دريم تيم، برازيليانو، الجوارح، الخيبر العقارية، تاز، وستارز وكابيتانو، إلى دور الـ16 لبطولة ملاعب «تارجيت» بدبي، وذلك بعد منافسات قوية شهدها دور المجموعات للبطولة، التي انطلقت بمشاركة 24 فريقا، يمثلون شركات ومؤسسات مختلفة، في البطولة التي تصل مجموع جوائزها لما يقارب الـ 50 ألف درهم.

وشهدت مباريات الدور الأول للبطولة منافسات قوية وجاءت النتائج تعكس التنافسية المثيرة التي سيطرت على أغلب المباريات، وبسبب قلة الفارق في الأهداف، وصعوبة الفوز في بعض المباريات الأخرى.

ومن جانبه، أشاد إيمار رسلان مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة ايسات الرياضية، بالمستويات التي ظهرت خلالها بجميع المباريات، وأوضح أن المنافسات الشرسة أدت لتأهل أفضل الفرق بالفعل لدور الـ16، وتوقع أن تشهد مباريات هذا الدور ندية بين جميع المتنافسين لاسيما بين الفرق الأربعة المرشحة لبلوغ الدور نصف النهائي، وعلى رأسها فريق رمادا عجمان، واصباغ ناشيونال والجالية الصربية.

ولفت إلى أن البطولة شهدت إقبالاً جماهيرياً، في ظل وفرة أندية الشركات في هذا المحفل الرياضي الرمضاني.