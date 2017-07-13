أبوظبي (وام)
نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورشة عمل للعاملين في المنشآت الصناعية بمدينة خليفة الصناعية «كيزاد» وذلك ضمن حملته السنوية لتوعية وتثقيف العاملين في المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي حول متطلبات السلامة في العمل خلال فترة الصيف والإجهاد الحراري وقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة.
تأتي هذه الورشة ضمن برنامج «السلامة في الحر» الذي أطلقه مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار تنفيذ قرارها رقم/401 لسنة 2015/ الصادر بشأن حظر العمل خلال ساعات الظهيرة الممتدة من 12.30 إلى الثالثة بعد الظهر خلال أشهر الصيف.
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ويهدف «مكتب تنمية الصناعة» من وراء تنظيم هذه الورشة إلى تقديم برنامج متكامل لرفع مستوى الوعي لدى المنشآت الصناعية والعاملين فيها بمتطلبات تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف وفق القرار الوزاري وكذلك الأضرار الصحية على العاملين في حال تم تشغيلهم أثناء فترة الحظر، يشتمل على تنظيم عدد من ورش العمل في المناطق الصناعية بالإمارة.