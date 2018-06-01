«الشارقة الرياضي» يثمن استقبال سلطان القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

أعربت أسرة نادي الشارقة الرياضي عن سعادتها، بما حظيت به من استقبال من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه لأصحاب الإنجازات وللنادي، مؤكدة أنها تركت أثراً وصدى طيباً في نفوس اللاعبين وجماهير النادي. وقدم سالم الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به أندية الإمارة وقطاع الرياضة، واهتمام سموه الدائم بنادي الشارقة الرياضي خلال استقبال أصحاب الإنجازات من الألعاب الفردية والجماعية بقصر سموه.

وأشار الشامسي إلى أن الاستقبال بمثابة المكافأة التي تشرف بها اللاعبون، ما ساهم في رفع معنويات اللاعبين والجهاز الإداري والفني لكل لعبة، وتحفيزهم في مواصلة تحقيق العديد من الإنجازات.

وأشار إلى أن اللقاء بصاحب السمو أثلج صدور الجميع وما حمله من تهنئة كبيرة على إنجازاتهم لاسيما فريق السلة بعد حصوله على اللقب الخليجي مؤخراً، لافتاً إلى أن هذا الاستقبال سيكون حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات،

وأكد الشامسي أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ستكون لنا نبراساً لمواصلة عطاء النادي، بعد أن نجح في صياغة منظومة رياضية، تتطلع لتكون في طليعة الأندية الرياضية، محلياً ودولياً.

وأشار الشامسي إلى أن السعادة غمرت قلوب الجميع من مدربين وإداريين، فضلاً عن الكوادر العاملة على قيامهم بمتابعة وتدريب اللاعبين ومساعدتهم في الحفاظ على مستوياتهم بدنياً وفنياً.