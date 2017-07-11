«تيسلا» تفتتح متجراً جديداً ومركز خدمات في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «تيسلا» بشكل رسمي متجراً جديداً ومركز خدمات في دبي مؤخراً.

وحسب بيان للشركة أمس، يعرض المتجر سيارتي تيسلا طراز «إس» وطراز «إكس» الحائزين على جوائز عالمية، ويحتوي أيضاً على ستوديو تصميم سيارة تيسلا وعرض لهيكل سيارة تيسلا طراز «إس» ذات المحرك المزدوج.

ويزور متاجر تيسلا أكثر من 3 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم كل عام لمعرفة المزيد عن تكنولوجيا السيارات الكهربائية في بيئة هادئة وتعليمية.

وأعلنت شركة «تيسلا» في وقت سابق من هذا العام عن وصول سياراتها إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، وقامت بدعوة العملاء لزيارة استوديو التصميم عبر الإنترنت وتقديم طلب شراء سيارة تيسلا والتي تناسب نمط حياتهم. ووصلت السيارات التي تم طلب شرائها من طراز «إس» وطراز «إكس» إلى الإمارات في يونيو 2017.

وبالإضافة إلى إمكانية شحن السيارة في المنزل بشكل مريح، قامت شركة «تيسلا» بتصميم محطات الشحن الأكثر تطورا في العالم، مثل محطات الشحن السريع «سوبرتشارجر» ومحطات الشحن حسب الوجهة «ديستينيشن تشارجر»، بحيث يمكن للمسافرين السفر إلى أي مكان وفي أي وقت.

ومع توفر محطتين «سوبرتشارجر» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثلاث أخرى من المخطط إنشاؤها مع نهاية العام، ما يتيح للسائقين إعادة شحن سياراتهم في غضون دقائق بدلا من ساعات، فإنه يتوفر لدى شركة «تيسلا» أيضا 32 محطة شحن «ديستينيشن تشارجر»، وسيتم إنشاء 18 محطة أخرى خلال الستة أشهر المقبلة.