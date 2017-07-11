«كهرباء دبي» تنظم دورة «مهندس المستقبل»

دبي (الاتحاد)

‬تنظم ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬الدورة ‬الثالثة ‬من ‬المخيم ‬الصيفي ‬للأطفال، ‬تحت ‬عنوان «‬مهندس ‬المستقبل»‬، ‬بهدف ‬إعداد ‬الطلاب ‬لمستقبل ‬مهني ‬واعد، ‬وإكسابهم ‬المهارات ‬الفنية، ‬وتنمية ‬روح ‬البحث ‬العلمي ‬لديهم، ‬ووضع ‬الحوافز ‬لدى ‬الجيل ‬الجديد ‬لتعلم ‬العلوم ‬والتكنولوجيا.

ويفتتح المخيم الصيفي أبوابه للأطفال المواطنين والمقيمين، من عمر 12 إلى 15 سنة، وتستمر فعاليته من 16 إلى 27 يوليو 2017، في خيمة القراءة، حديقة زعبيل، ويتضمن تدريبات عملية متخصصة للتعريف بأساسيات علم&rlm‭ «لروبتيك» ‬التحكم ‬الآلي، ‬وكيفية ‬بناء ‬وتطوير ‬برامج ‬وتطبيقات ‬الهواتف ‬الذكيّة، ‬تتخللها ‬سلسلة ‬من ‬النشاطات ‬اليومية ‬والمسابقات ‬الترفيهية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن تنظيم المخيم الصيفي «مهندس المستقبل» في دورته الثالثة جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه المخيم في العام الماضي، حيث حصل على نسبة سعادة لدى الطلبة وصلت لنحو 99%، ونسبة رضا لدى أولياء الأمور وصلت لـ100%.

وعلى مدى أسبوعين من التدريب العملي سيتمكن الطلبة المشاركون من تطوير مشاريع «الروبوتيك»، والتعامل مع مختلف المدخلات والمخرجات المتعلقة بها مثل مجسات الأشعة تحت الحمراء، الاستشعار الصوتي، ومحركات «الدي سي»، ومختلف الدوائر الكهربائية المدمجة.

كما سيساعدهم التدريب العملي في تطوير برامج وتطبيقات الهواتف الذكيّة، من حيث تصميم وتطوير البرمجيّات التي تمكنهم من بناء تطبيقات وألعاب على الهواتف الذكية.