كأس حميد بن عمار بين الكويتي وحواء فاكتوري

عجمان (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، في نسختها الخامسة، والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الثقافية والاجتماعية بملاعب كواترو، بالمباراة النهائية التي تجمع الكويتي مع حواء فاكتوري، بعد تأهلهما من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، حيث فاز فريق الكويتي بصعوبة على فريق الدون بركلات الترجيح، وخطف بطاقة التأهل للنهائي، فيما تكرر السيناريو في مباراة حواء فاكتوري وبزلنيك العقارية، التي انتهت بركلات الترجيح، ليضرب الفريقان موعداً مع نهائي البطولة، فيما يلتقي الخاسران الدون وبزلنيك على المركزين الثالث والرابع.

وعلى صعيد مباريات فئة الصغار، تأهل فريق قروب 65 للمباراة النهائية على حساب فريق المرحوم احمد الوسيم، بعدما تفوق عليه بهدفين لهدف في نصف النهائي، ولحق به فريق العميد الذي تفوق على البركان 3-1، ويلتقي الفريقان على كأس البطولة، فيما يلعب الخاسران، فريق المرحوم أحمد الوسيم والبركان على المركزين الثالث والرابع.