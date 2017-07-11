«أراضي عجمان» تدشن النظام الإلكتروني لسندات ملكية الأراضي

عجمان (وام)

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، النظام الإلكتروني الخاص بإصدار سندات ملكية الأراضي من خلال الاعتماد الإلكتروني، ما يؤدي إلى إنجاز المعاملات في وقت قياسي، تجسيداً لخطة الدائرة الهادفة إلى تقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين وتحسين تجربة المتعامل لرفع مؤشر السعادة.

وقال يافع الفرج المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، إن هذه الخدمة تعد بداية لمرحلة جديدة من التميز في تقديم الأفضل للمتعاملين، وإضافة جديدة على تصنيف خمس نجوم في مجال تقديم الخدمات.

وأشار الفرج إلى أن النظام الإلكتروني يسير وفق خط سير مبسط يؤدي إلى نتائج إيجابية مثل زيادة الكفاءة، وتسريع وقت إنجاز المعاملات، بحيث يمكن للمتعامل تقديم معاملة وتسلمها في نفس الوقت.

وأوضح الفرج أن الخطط المستقبلية تشمل وقف استقبال المعاملات الورقية والتحول الإلكتروني في كافة الخدمات المقدمة، بحيث تتيح للمتعامل متابعة سير المعاملة إلكترونياً والتواصل مع المتخصصين في الدائرة من خلال النظام دون الحاجة لزيارة مركز خدمة المتعاملين.