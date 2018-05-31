122 هدفاً محصلة الدور الأول لبطولة مكتوم بن راشد

وليد فاروق (دبي)

تنطلق غداً منافسات الدور نصف النهائي لبطولة «مكتوم بن راشد» الكروية في نسختها الثامنة، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتستضيفها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، ويسدل الستار عليها بإقامة المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل.

وتجمع مباراتا الدور نصف النهائي الفرق الفائزة من مواجهات ربع النهائي، والتي أقيمت مساء أمس، وجمعت بين فريقي شرطة دبي وشرطة أبوظبي في المباراة الأولى، فيما التقى «ليدر سبورت» مع «إبراهيم المعروف»، وواجه فريق «88» نظيره الفهود، وأخيراً التقى فريق راشد بن عمار» مع «بن درويش».

على جانب آخر، جسدت أرقام مباريات الدور الأول للبطولة المستوى المتميز الذي اتسمت به منافسات البطولة في نسختها الثامنة، فعلى مدار 37 مباراة شهدتها منافسات الدور الأول في مجموعاتها الأربع، حظيت البطولة بتسجيل 122 هدفاً في جميع مبارياتها، مع إلغاء 3 مباريات بسبب انسحاب أحد أطرافها أو عدم اكتمال لاعبي بعض الفرق، وبالتالي فإن عدد المباريات الفعلية كان 34 مباراة هي التي شهدت تسجيل هذا العدد من الأهداف، بمعدل تهديفي 3.5 هدف في المباراة الواحدة.

وتعد المجموعتان الأولى والثانية هما الأغزر تهديفياً، حيث شهدت مبارياتهما تسجيل 45 هدفا لكل منهما، بإجمالي 90 هدفا للمجموعتين، وتليهما المجموعة الرابعة بفارق هدف وحيد، حيث شهدت مباريات هذه المجموعة تسجيل 44 هدفاً، أما المجموعة الثالثة، فكانت الأقل تهديفياً حيث اكتفت فرقها بتسجيل 22 هدفا فقط.

وعلى صعيد الفرق، يعد فريق «المرحوم إبراهيم المعروف»، الذي نافس في المجموعة الثانية، هو الأكثر تهديفاً بين جميع الفرق الـ19، حيث سجل لاعبوه 16 هدفا في مبارياتهم الأربع التي خاضوها في الدور الأول، بمتوسط 4 أهداف في كل مباراة، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

وتميز فريق «الفهود» في المجموعة الثانية أن شباكه لم تستقبل وعلى مدار المباريات الأربع التي خاضها سوى هدفين فقط، ليكون الفريق الأقوى دفاعاً على الإطلاق في الدور الأول.

الطريف أن الفريق الوحيد الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي، واستقبلت شباكه أهدافاً أكثر من الأهداف الذي سجلها في شباك منافسيه هو فريق شرطة أبوظبي الذي استقبلت شباكه في هذا الدور 12 هدفا، في حين لم يسجل لاعبوه سوى 10 أهداف فقط، ولكنه استفاد من تحقيقه الفوز في آخر مباراتين وجمع 6 نقاط ساعدته في احتلال المركز الثاني بالمجموعة الثانية والتأهل كوصيف مع فريق المرحوم إبراهيم معروف متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط إلى الدور ربع النهائي.