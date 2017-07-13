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دراسـة:

الإمـارات ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة» في العالم
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تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت كلية فليتشر في جامعة تافتس بالتعاون مع شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، أمس عن نتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017»..

وصنّف البحث كلاً من الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وإستونيا، وهونغ كونغ، واليابان ضمن النخبة الرقمية التي تتميز بمستويات متقدمة من التطور الرقمي.

ومع الزخم المتسارع والابتكار الذي أظهرته هذه البلدان، جاء تصنيف أسواقها بين الاقتصادات الرقمية «بارزة»، لتجسد التطور التقني والنمو المستقبلي.

ومع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ليبلغ نحو نصف سكان العالم، كشفت الدراسة عن تطور 60 دولة، أظهرت قدرتها على التنافس وإمكانيات مميزة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الرقمي.

ويقيس المؤشر أربعة محفزات رئيسة و170 مقياساً لرسم مسار كل دولة على حدة، بما في ذلك توفر خدمة الإنترنت وسهولة الوصول إليها والبنية التحتية الداعمة لها، ومستوى الطلب من المستهلكين على التكنولوجيا الرقمية، والبيئة المؤسسية (السياسات والأطر التنظيمية والموارد الحكومية)، والابتكار (الاستثمارات في البحث والتطوير والشركات الرقمية الناشئة الخ). ... المزيد
     
 

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