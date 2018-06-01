شرطة الشارقة وإس دي آي إلى نهائي «رمضانية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

ضرب فريقا شرطة الشارقة، وإس دي آي، موعداً في المباراة النهائية للبطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث، وتختتم أحداثها على أرضية صالة نادي الشارقة الرياضي غداً، وجاء تأهل شرطة الشارقة بركلات الترجيح على حساب الإمبراطور حامل لقب الدورة الماضية، فيما تأهل إس دي آي للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق إنذار بهدفين مقابل هدف.

ورغم تقدم الإمبراطور عن طريق اللاعب خافيير سالاس إلا أن الشرطة شن هجماته وأدرك التعادل عبر البرازيلي رودريغو كسافير ثم تفوق عن طريق عبد الرحمن طلال قبل أن يتعادل ماركو بيرج ناقلاً المباراة إلى مواجهة أكثر حماسة.

وعاد الإمبراطور للتقدم عبر خافيير سالاس، وتعادل البرازيلي كسافير، لينتهي الوقت الأصلي للشوط بالتعادل 3-3، وانحازت ركلات الترجيح لشرطة الشارقة، بعد أن أضاع اللاعب عبد الرؤوف عمر ركلة الإمبراطور، ليهدي بطاقة التأهل للشرطة الذي أحرز ثلاث ركلات.