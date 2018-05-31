400 لاعب يشاركون في بطولة ند الشبا للجو جيتسو

رضا سليم (دبي)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى صالة ند الشبا، لمتابعة منافسات بطولة الجو جيتسو، والتي تظهر لأول مرة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويشارك في البطولة التي تقام لمدة يوم واحد، 400 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، يتنافسون في 4 فئات للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، للفوز بجوائز مالية قيمتها 180 ألف درهم، وقد أنهت اللجنة المنظمة بالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو كافة الترتيبات للحدث الكبير، حيث ستكون البطولة الوحيدة اليوم في صالة ناس.

من جانبه، أشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من قبل القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر الواضح في النقلة الكبيرة التي تحققها الرياضة الإماراتية على كافة المستويات.

وأكد معاليه، أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للدورة، تجسد أكبر دافع لعموم المشاركين لتسجيل الممارسة الرياضية الواسعة في الدورة، ولتحقيق التنافس الشريف من اجل إثراء الحدث بمستويات فنية متقدمة، مشدداً على أهمية الدورة في تنمية الحركة الرياضية ودعمها للتفاعل المجتمعي بكافة الرياضات، لافتاً معاليه إلى أن استمرار البطولة في كل عام يمثل مكسباً كبيراً للقطاع الرياضي وللرياضة المجتمعية.

وقال معاليه: دورة ناس بأجندتها الحافلة بالمسابقات الرياضية المتنوعة، تمثل ملتقى رياضياً مهم اًومنصة حيوية ملهمة لعموم أبناء وبنات مجتمع الإمارات، كما أن تنظيم بطولة جامعة لكافة المسابقات بهذا الحجم، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، إيماناً بدور الرياضة وأهميتها ودورها الفعال في تجسيد الملتقيات الرياضية الهادفة لشباب الوطن، ودعم طموحاتهم بممارسة هوايتهم، سعياً للوصول لمجتمع رياضي يتحدى كافة المعوقات الصحية.