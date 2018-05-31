النيادي: استقبال محمد بن زايد لـ «المواي تاي» وسام وحافز

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن سعادتهم باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتخب المواي تاي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين والرياضيين، والذي يمثل لهم قلادة فخر واعتزاز وحافزاً لمزيد من البذل والتألق والتمثيل المشرف، وهم يدافعون عن شعار بلادهم في مختلف البطولات والمنافسات الإقليمية والدولية، كما حدث مؤخراً في بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت في مدينة كانكون بالمكسيك في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، راعي الرياضة والرياضيين.

وأكد عبد الله سعيد النيادي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عقب افتتاح بطولة المواي تاي، أن الاستقبال جسد الكثير من قيم التقدير والاهتمام، ما يحفز الرياضيين لبذل الجهد والاعتزاز لشعار بلادهم، كما حدث مؤخرا عندما عزف النشيد الوطني بكبرى الصالات الرياضية في المكسيك، اعترافاً بالمشاركة المشرفة لرياضة الإمارات التي سجلت حضورها في ذلك الملتقى الرياضي العالمي وسط 70 دولة، وهو من يدعو للفخر والاعتزاز بمناسبة الإنجازات التي حققها المنتخب في تلك البطولة التي تمثل أولى المشاركات العالمية في مجال اللعبة.

وأشار النيادي إلى عزمهم لمواصلة الجهود لحصد المزيد من الألقاب الرياضية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على دولة الإمارات، وهي تنعم بالخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال لاعبو منتخبنا المواي تاي، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكلت حافزاً لمزيد من البذل والتضحية خلال المشاركات القادمة، بل زادتهم إصراراً للبقاء في الصدارة العالمية في اللعبة بالرغم من حداثة مشاركتهم وانضمامهم للاتحاد الدولي.