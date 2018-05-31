هامبورج تطبق قرار منع سيارات الديزل

هامبورج (أ ف ب)

أصبحت مدينة هامبورج أول مدينة ألمانية تحظر مرور بعض السيارات الملوّثة في شارعين أمس، في إجراء رمزي لكن يثير قلق الحكومة ومصنعي السيارات. ولم يعد بإمكان السيارات الأكثر قدما التي لا تحترم معايير «يورو 6» للديزل السير في شارعين بطول 1600 و580 مترا مع استثناءات لسكان المنطقة أو سيارات التوصيل أو سيارات الإسعاف. ويأتي المنع بعد قرار للقضاء الألماني يسمح بتطبيق إجراءات حظر السير بهدف تحسين نوعية الهواء بينما تواجه ألمانيا ضغوطا من الاتحاد الأوروبي للتدخل في هذه المسألة. إلا أن هذا المنع الجزئي في هامبورج يثير شكوكا في مختلف أنحاء البلاد.

وكتبت «دير شبيجل» الأسبوعية على موقعها «إنها سياسة رمزية فالسلطات تمنع شارعين وهناك 1787 مقيما يشملهم هذا المنع من أصل 1.8 مليون شخص في هامبورج».

ويزيد قرار هامبورج الضغوط على الحكومة الألمانية التي غالبا ما تتعرض لانتقادات حول علاقاتها القريبة من لوبي مصنعي السيارات المتورط في فضحية «ديزيل جيت» حول التلاعب بالانبعاثات الملوثة من محركات السيارات التي تعمل بالديزل.