خادم الحرمين يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع واشنطن

الرياض (د ب أ)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية، بعث بها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب أدائه اليمين الدستورية، حرص المملكة على تطوير العلاقات بين الرياض وواشنطن «وفق رؤية استراتيجية شاملة».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة للرئيس دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتوليه رئاسة الولايات المتحدة. وقالت «واس» إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أشاد «بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين»، مؤكداً «الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين». وبعث ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة بترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة.