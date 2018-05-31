اليورو يرتفع مع تراجع المخاوف من الأزمة الإيطالية

لندن (رويترز)

ارتفع اليورو أمس في الوقت الذي تبذل فيه أحزاب إيطالية مسعى أخيرا لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات، ما يقلص المخاوف بشأن أثر الأزمة السياسية هناك.

وتسبب تزايد احتمال تشكيل حكومة مناهضة لليورو في إيطاليا والأثر الذي قد يكون لذلك على الاستقرار في أوروبا في انخفاض اليورو 3.5% هذا الشهر بينما ارتفع الدولار. لكن درجة من الهدوء عادت مع سعى حزبين مناهضين للمؤسسات إلى تجديد مساعي تشكيل ائتلاف قابل للاستمرار. وارتفع اليورو نصفا% لأعلى مستوى في 3 أيام عند 1.1725 دولار بعد أن زاد 1.1% في الجلسة السابقة، في أكبر ارتفاع يومي له هذا العام. وهبط اليورو لأدنى مستوى في 10 أشهر يوم الثلاثاء.

ويتجه اليورو صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري على مدى عام ونصف العام.

وانخفض الدولار 0.3% إلى 108.60 ين في التعاملات الصباحية، ليتراجع صوب أدنى مستوى في 5 أسابيع 108.115 ين الذي سجله يوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% إلى 93.833.