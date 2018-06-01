الذهب يصعد بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية

بنجالورو (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف الشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وأضافت مخاوف بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة المزيد من الدعم للأسعار. وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1305.87 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 0.7% منذ بداية الشهر، فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 1305.80 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% إلى 93.873. وكان المؤشر قد لامس أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني عند 95.025 يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.58 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 912.40 دولار للأوقية.

ويتجه كلاهما صوب تحقيق ارتفاع شهري بنسبة 1% تقريبا في أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني.

وصعد البلاديوم 0.2% إلى 987 دولارا للأوقية، ويتجه صوب تحقيق أكبر زيادة شهرية له منذ ديسمبر كانون الأول، حيث ارتفع بأكثر من 2%.