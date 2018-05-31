الشحن الجوي يشهد انتعاشاً ملحوظاً في أبريل بنسبة 4.1 %

سيدني (وكالات)

ارتفعت معدلات الطلب على الشحن الجوي على مستوى العالم بنسبة 4.1% في أبريل 2018 قياساً بالفترة نفسها العام الماضي، وارتفاعا بنسبة 1.8% المسجلة في مارس 2018، التي تمثل النمو في معدلات الطلب السنوية.

وازدادت سعة الشحن بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أبريل 2018، وتعتبر هذه المرة الثانية منذ 21 شهراً التي تشهد فيها سعة الشحن ارتفاعاً بوتيرة أسرع من وتيرة تنامي معدلات الطلب.

وخلال مارس 2018، وفي أعقاب الهبوط الحاد إلى أدنى مستوياتها في 23 شهراً، شهدت أحجام الشحن الجوي العالمية انتعاشاً خجولاً في أبريل.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «شهد أبريل انتعاشاً يدفعنا للتفاؤل الحذر إزاء نمو الطلب هذا العام. من جهة أخرى، فإن الحدود المفتوحة أمام الأشخاص والتجارة تدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، ولن يجلب إغلاقها سوى الضرر لنا جميعاً».

وشهدت الخطوط الجوية في آسيا والمحيط الهادئ انتعاش الطلب على الشحن الجوي في أبريل لتنمو بنسبة 3.9% قياساً بالفترة ذاتها العام الماضي. علماً أن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة 6.7%. وسجلت الناقلات في الشرق الأوسط ثاني أسرع نمو سنوي في أحجام الشحن خلال أبريل، بزيادة مقدارها 7.3%، ما شكل تسارعاً كبيراً في الطلب قياساً بنسبة 0.8% التي تم تسجيلها الشهر الماضي.