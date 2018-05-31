إصلاحات ترامب الضريبية ترفع أرباح الشركات الأميركية

شريف عادل (واشنطن)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، أن أرباح الشركات الأميركية بعد الضريبة، قفزت بنسبة 7.8% في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 9.6% في الربع الأخير من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات بوضوح التأثير الإيجابي للإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بداية العام الحالي، والتي كان أبرز ما جاء فيها تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات الأميركية من 35% إلى 21%، إضافة إلى معاملات ضريبية أخرى تخص الأرباح التي تحققها تلك الشركات خارج أميركا.

وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في «كابيتال ايكونوميكس»، إنه «من الطبيعي ملاحظة تلك التقلبات في الأرباح، خاصة مع إدخال تعديلات ضخمة على النظام الضريبي كالتي شهدناها». وخفضت تقارير وزارة التجارة أيضاً معدل النمو الذي تم احتسابه عن الربع الأول من العام الحالي، ليصبح 2.2%، وهو أقل قليلاً مما تم احتسابه، حيث أعلنت الوزارة قبل فترة أنه 2.3%.

ويوم الجمعة الماضي، نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً عن أداء أكبر 500 شركة أميركية خلال الفترة الماضية، ذكرت فيه أن أرباح تلك الشركات قد قفزت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 26.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.