  • الجمعة 16 رمضان 1439هـ - 01 يونيو 2018م

توجيه الدعوة إلى أميركا لتوضيح موقفها

وزراء مالية مجموعة السبع يجتمعون في كندا

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تاريخ النشر: الجمعة 01 يونيو 2018

ويستلر (أ ف ب)

اجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع أمس الخميس في كندا، في إطار من التوتر التجاري الشديد، في حين دعيت الولايات المتحدة إلى توضيح موقفها من مسألة فرض رسوم جمركية على الواردات الاوروبية من الصلب والألمنيوم.

وما يزيد من حدة التوتر في الجانب الأوروبي أن ايطاليا تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة، يمكن أن تترك تداعيات تتجاوز حدود القارة، وألقت بثقلها على الأسواق التي سجلت تراجعاً، في حين ينتظر ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، تشكيل حكومة تصريف اعمال.

وتشكل اجتماعات مجموعة السبع التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا تقليدياً مناسبة لبحث تطورات النمو والمخاطر المحدقة باقتصاد العالم.

واجتماعات مجموعة السبع التي تعقد من الخميس إلى السبت في «ويستلر»، منتجع التزلج الكندي الواقع شمال فانكوفر غرب كندا، ستجري «في إطار معقد ومتوتر» كما علم من الجانب الفرنسي.

وفي الواقع، فإن اليوم الأول من هذا الاجتماع يتزامن مع انتهاء مهلة الاعفاء من رسوم بنسبة 25% على الصلب، و10% على الالمنيوم منحتها واشنطن موقتاً للاتحاد الأوروبي. ... المزيد
     
 

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