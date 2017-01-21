اليابان تريد تقوية التحالف مع أميركا في عهد الرئيس الجديد

طوكيو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، إنه يرغب في تقوية التحالف الياباني-الأميركي بشكل أكبر. وكان آبي يتحدث أمام البرلمان قبل ساعات من تولي ترامب منصب الرئاسة. وأثار ترامب مخاوف في طوكيو وباقي دول منطقة آسيا والمحيط الهادي بتصريحات خلال حملته الانتخابية تضمنت تعهدا بجعل الحلفاء يدفعون أكثر مقابل الأمن الذي توفره القوات الأميركية ومعارضته لاتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي. وقال آبي في خطابه بشأن سياسته في بداية جلسة عادية للبرلمان «التحالف الياباني-الأميركي كان وما زال وسيظل حجر أساس لسياسات بلدنا الدبلوماسية والأمنية».

وأضاف «سأزور واشنطن بأسرع وقت ممكن لتحصين رباط التحالف معا بشكل أكبر مع ترامب». والتقى آبي بترامب في نيويورك بعد الانتخابات في نوفمبر ووصفه بأنه «قائد جدير بالثقة». وفي خطابه للبرلمان جدد رئيس الوزراء دعمه لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي ستتعرض للتجمد بشكل كبير إذا انسحبت الولايات المتحدة.