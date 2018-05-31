مركز خدمة عملاء دو في برج السلام يحوز «التصنيف الذهبي فئة 5 نجوم»

دبي (الاتحاد)

حاز مركز خدمة عملاء دو في برج السلام بدبي، على «التصنيف الذهبي فئة 5 نجوم» الذي تمنحه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، في إطار مبادرتها «ارتقاء» التي أطلقتها بهدف إسعاد المتعاملين.

ويأتي التصنيف الجديد تكريماً لابتكارات الشركة وجهودها المتواصلة لتعزيز أجندة السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقق مركز خدمة عملاء دو الحائز التصنيف درجات عالية في عملية التقييم التي تجريها الهيئة، وفقاً لستة معايير.

وتم الاحتفال بحصول دو على التصنيف الذهبي في مركز خدمة العملاء التابع للشركة ببرج السلام بدبي، بحضور حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال المنصوري: «تتمحور استراتيجياتنا وخطط عملنا في قطاع الاتصالات حول سعادة المتعاملين باعتبارها الرهان الأكبر لتحقيق أهدافنا المستمدة من الأهداف العليا للدولة.

وأضاف» ندخل عهداً جديداً يتمثل في الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على جودة الاتصالات وقدرتها الفائقة على الوفاء بمتطلبات تدفق البيانات الضخمة والاتصال بين الآلات والمدن الذكية، وبينما نعمل على ضمان بنية تحتية تنافسية وفائقة التطور، نعمل على ضمان سعادة متعاملي القطاع وتحسينها مع الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف جميعاً.

وقال: قطاع الاتصالات في دولة الإمارات يعد قطاعاً استراتيجياً وهو بمثابة الجهاز العصبي لمختلف القطاعات التنموية كالصحة والتعليم والأمن وغيرها».

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «إن تعزيز مؤشر سعادة السكان هو أحد الأهداف الرئيسة لرؤية الإمارات 2021، وبصفتنا شركة وطنية رائدة في أحد أكثر القطاعات أهميةً في الدولة، فإن فلسفة أعمالنا تنسجم بشكل كامل مع هذا الهدف».