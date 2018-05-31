إعفاء فئتين من رسوم «رخص الغد» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت اقتصادية رأس الخيمة إعفاء ذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم من رسوم تسجيل «رخص الغد»، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع في الإمارة، وتوظيف الطاقات والقدرات لهذه الفئات من أبناء الوطن في تعزيز مساهمتهم الإيجابية في الاقتصاد الوطني.

وقال عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، إن القرار يشمل ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون المساعدات الاجتماعية، وفئة أصحاب الهمم الذي يتقاضون المساعدات الاجتماعية.

وفي السياق نفسه ذكر محمد المحمود، نائب المدير العام في الدائرة بالوكالة، إن الدائرة تقدم مجموعة مزايا لتمكين هذه الفئات من مزاولة أعمالهم دون تعقيدات أو صعوبات، وأوضح أن الدائرة منحت 45 رخصة لذوي الدخل المحدود منذ انطلاقها في عام 2007 حتى تاريخه، ورخصة واحدة لأصحاب الهمم.

من جانبه، أشار سيف السويدي مدير قسم الترويج الاقتصادي إلى أن الدائرة نظمت في وقت سابق من هذا العام معرضا مخصصا لأصحاب الهمم الأول من نوعه على مستوى الإمارة، التي كانت أولى الخطوات لبناء جسر الثقة بين الدائرة وبين أصحاب الهمم، وقد حقق إقبالا واهتماما من أفراد المجتمع على بضائع ومصنوعات يمتلكونها، وختاما فتحت الدائرة المجال أمام هذه الفئة لينضموا إلى سقفها بامتلاك رخصة الغد.