النفط ينتظر تحركات «أوبك» بشأن الإمدادات

سنغافورة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط قليلا أمس الخميس عقب صعودها في الجلسة السابقة، مع تركز أنظار المستثمرين على زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية وترقبهم لزيادة محتملة في الإنتاج حين يجتمع المنتجون داخل أوبك وخارجها في يونيو.

وتعافت أسعار النفط الأربعاء في الوقت الذي عبر فيه البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط زيادة إمدادات النفط، بينما يرى بعض المحللين عوامل أساسية إيجابية في السوق رغم احتمال زيادة الإمدادات.

وتراجع مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد 2.8 بالمئة عند التسوية السابقة.

وكشف استطلاع أجرته رويترز أن النفط سيظل أعلى من 70 دولارا للبرميل هذا العام بسبب قوة الطلب وتعطل محتمل لإمدادات إيران وفنزويلا وهو ما سيفرض ضغوطا على المخزونات العالمية.