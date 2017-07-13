«سي يو أجين» تزيح «جانجام ستايل» من صدارة «يوتيوب»

نيويورك (أ ف ب)

خسر فيديو كليب أغنية «جانجام ستايل»، الناجحة جداً للمغني الكوري الجنوبي «ساي»، التي استحالت ظاهرة فعلية عبر الإنترنت لدى صدورها عام 2012، لقب الشريط الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».

فبعدما احتفظ بهذا الموقع على مدى أربع سنوات ونصف السنة تراجع شريط فيديو الأغنية إلى المرتبة الثانية عبر «يوتيوب»، فيما تصدرت الترتيب أغنية «سي يو أجين» ليوز خليفة وتشارلي بوث، وقد شوهد الشريط حتى أمس الأول الثلاثاء من قبل مليارين و896 مليون مرة.

وهذه الأغنية واردة في فيلم «فاست آند فيوريوس7» (2015)، ويجمع شريطها مشاهد من الفيلم مع موسيقى الراب، وهي تحية إلى بول ووكر الممثل في سلسلة الأفلام هذه الذي توفي في حادث سير.

وكان فيديو «جانجام ستايل» الأول الذي شوهد أكثر من مليار مرة عبر «يوتيوب»، وقد دفع نجاحه مهندسين في الموقع إلى إدخال تعديلات عندما تجاوز عتبة 2.1 مليار مرة التي كانت الحد الأقصى الممكن.

وحققت الأغنية نجاحاً هائلاً فاجأ حتى مغنيها ساي، الذي حقق بذلك شهرة عالمية.

وتجاوز عتبة المليار مشاهدة 68 شريط فيديو عبر «يوتيوب»، من بينها ثلاثة أشرطة موسيقية فقط.