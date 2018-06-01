«طيران الإمارات» تعتزم توفير درجة سياحية ممتازة من 2020

دبي(رويترز)

قالت تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن الشركة ستدشن درجة سياحية ممتازة على متن طائراتها اعتبارا من 2020، مما قد يساعد الناقلة الجوية على جذب المزيد من المسافرين الأعلى إنفاقا.

وتزيد أسعار تذاكر الدرجة السياحية الممتازة عن تذاكر الدرجة السياحية العادية، لكنها تقل عن درجة رجال الأعمال.

وقال كلارك في تسجيل صوتي على الموقع الإلكتروني للشركة إن الدرجة السياحية الممتازة ستكون على طائرات إيرباص طراز إيه380 التي طلبت طيران الإمارات شراءها هذا العام والتي سيتم تسليم أول ست طائرات منها في عام 2020. واشترت طيران الإمارات ومقرها دبي 20 طائرة إيرباص طراز إيه380 في يناير ولديها خيار لشراء 16 طائرة إضافية قالت إنها ستشتريها.

وقال كلارك في تسجيل صوتي نُشر هذا الشهر «سندخل الدرجة السياحية الممتازة على تلك» الطائرات. وعادة ما تتضمن الدرجة السياحية الممتازة مساحة أكبر ومنافع أخرى بتكلفة أعلى بالمقارنة مع أسعار تذاكر الدرجة السياحية الاعتيادية لكنها تقل عن أسعار درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى.