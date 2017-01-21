ابنة ترامب تدعو إلى إعطاء والدها فرصة

نيويورك (أ ف ب)

دعت ايفانكا ترامب، معارضي الرئيس الأميركي الجديد إلى «إعطاء فرصة» لوالدها دونالد ترامب، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأنها تنصحه في بعض الأحيان بالكف عن كتابة تغريدات على «تويتر». ورداً على سؤال لشبكة «ايه بي سي» التلفزيونية تم بثها قبل ساعات من تنصيب والدها، اعترفت الابنة المفضلة للرئيس التي تبلغ من العمر 35 عاماً بأن «البلاد منقسمة جداً».

لكنها أضافت «رأيت طوال عمري أن والدي رجل قادر على التوحيد بشكل لا يصدق. لذلك أقول لكل معارض له: أعطه الوقت، دعوه يتولى مهامه، دعوه يثبت أنكم مخطئون». ووعدت بأن يكون خطاب التنصيب خطاب «وحدة وتفاؤل».

وتوجهت للنساء اللواتي يشعرن بالقلق من وصول والدها إلى السلطة، وينوي عدد منهن التظاهر اليوم السبت، أؤكد لكن أن والدي «برهن طوال حياته على دعمه للمرأة ودفاعه عنها». وحول الانتقادات الموجهة له بسبب افراطه في كتابة التغريدات على تويتر، قالت ايفانكا» بالتأكيد، أطلب منه أحيانا ألا يفعل ذلك«. لكنها أضافت أن تويتر أداة «مؤثرة جدا» تسمح له بتوصيل رسالته فورا.

ورأت عارضة الأزياء السابقة التي أصبحت سيدة أعمال أن اطلاق لقب «السيدة الأولى الفعلية» من قبل عدد من وسائل الاعلام الأميركية عليها لأنها تشاهد مع والدها أكثر من ميلانيا زوجته الثالثة، أمر «غير مناسب».