البابا يحث ترامب على الاهتمام بالفقراء والضعفاء واتباع القيم الأخلاقية

الفاتيكان (رويترز)

دعا البابا فرنسيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصرف على هدي القيم الأخلاقية، وقال إنه يتعين عليه الاهتمام بالفقراء والمنبوذين خلال رئاسته. وقال البابا في رسالة إلى ترامب بعد دقائق من تنصيبه «في وقت تعاني فيه أسرتنا البشرية أزمات إنسانية طاحنة تستدعي استجابات سياسية بعيدة النظر وموحدة.. أصلي كي تكون قراراتكم نابعة من القيم الروحية والأخلاقية الثرية التي شكلت تاريخ الشعب الأميركي، والتزام أمتكم بدعم الكرامة الإنسانية والحرية في طول العالم وعرضه».

وأضاف في الرسالة التي نشرها الفاتيكان، «في ظل قيادتكم.. ربما تظل مكانة أميركا تقاس أولاً، وقبل كل شيء بقدر اهتمامها بالفقراء والمنبوذين والمحتاجين».

وجعل البابا فرنسيس، أول بابا من أميركا اللاتينية، من الاهتمام بالفقراء والفئات الأضعف في المجتمع برنامجاً رئيساً لولايته المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال البابا فرنسيس في العام الماضي، رداً على سؤال عن وجهات نظر ترامب بشأن الهجرة ونيته بناء جدار على الحدود مع المكسيك إن شخصاً يحمل وجهات النظر تلك «ليس مسيحياً».ورد ترامب واصفاً تصريحات البابا بأنه «مشينة».