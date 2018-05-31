تصنيف ميجان ماركل ضمن أكثر النساء تأثيراً

رويترز

أفادت قائمة نشرتها مجلة فوج البريطانية بأن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري والتي تحمل الآن لقب دوقة ساسكس اختيرت ضمن أكثر 25 امرأة تأثيرا في بريطانيا اليوم الخميس.

واختيرت ماركل بجانب السياسة الاسكتلندية روث ديفيدسون ومصممة الأزياء ستيلا مكارتني ومؤلفة روايات هاري بوتر جيه.كيه. رولينج في قائمة المجلة المعنية بشؤون الموضة.

وسلطت القائمة الضوء على نساء مؤثرات يعملن في قطاعات مثل الفنون والترفيه والعلوم والسياسة والإعلام والقانون.

ووصفت المجلة ماركل، التي حضر حفل زفافها في قلعة وندسور لفيف من المشاهير وشاهده الملايين في جميع أنحاء العالم، بأنها "واحدة من أكثر النساء تميزا في العالم".

وكتبت المجلة في موقعها على الإنترنت "تأثيرها يتجاوز بكثير التغطية التي لا تنتهي لأناقتها. بوصفها مدافعة أميركية عن حقوق النساء من أب أبيض وأم سمراء ساعدت على تكوين هوية جديدة للملكية تليق بالقرن الحادي والعشرين".