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تظاهرات في واشنطن ونيويورك بالتزامن مع حفل التنصيب

ترامب: من الآن فصاعداً «أميركا فقط ستكون أولًا»
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تاريخ النشر: السبت 21 يناير 2017

واشنطن (وكالات)

أصبح الجمهوري دونالد ترامب أمس الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه القسم ليتولى مقاليد السلطة. ووضع قطب العقارات الأميركية يده اليسرى على الكتاب المقدس ورفع اليد اليمنى ليؤدي القسم كما فعل قبله جورج واشنطن وفرانكلين روزفلت وجون اف كينيدي.

وتعهد ترامب في خطاب التنصيب بأن رؤية «أميركا فقط أولا» ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من الآن فصاعدا. وقال أمام مئات الآلاف من مؤيديه «سنحدد معا مسار أميركا والعالم لسنوات عديدة مقبلة». وتابع «سنواجه التحديات وسنتحدى الصعوبات لكننا سننجز العمل».

وأضاف «من اليوم فصاعدا فإن رؤية جديدة ستحكم بلادنا. من هذا اليوم فصاعدا ستكون أميركا فقط أولا».

وقال «اليوم، نحن لا ننقل السلطات من إدارة الى أخرى أو من حزب إلى آخر لكننا نقوم بنقل السلطات من واشنطن لنعيدها اليكم، الى الشعب».

وتابع «معا سنجعل أميركا قوية مرة أخرى. سنجعل أميركا ثرية مرة أخرى. سنجعل أميركا فخورة مرة أخرى. سنجعل أميركا آمنة مرة اخرى. نعم معا سنعيد الى أميركا عظمتها مرة أخرى». ... المزيد
     
 

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