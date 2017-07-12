قاض أميركي يوقف ترحيل مهاجرين عراقيين

واشنطن (رويترز)

أقر قاض أميركي أمس الأول، بأن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن ترحل على الفور قرابة 200 مهاجر عراقي كان قد تم القبض عليهم الشهر الماضي، قائلاً إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا تم إخراجهم من البلاد.

وقال القاضي مارك جولدسميث في ميشيجان، إنه يملك سلطة إصدار أمر للحكومة بالإبقاء على العراقيين في البلاد أثناء مباشرة قضايا ترحيلهم في المحاكم، وأضاف في قراره بأن إعادة العراقيين الآن سيعرضهم «لخطر الموت والتعذيب أو عمليات اضطهاد خطيرة أخرى بدرجة كبيرة، قبل النظر في مطالبهم القانونية في المحكمة». ومعظم هؤلاء الأشخاص اعتقلوا في منطقة ديترويت وفي ولايات تنيسي ونيومكسيكو وكاليفورنيا، والكثير منهم من المسيحيين الكلدانيين والأكراد العراقيين، وتقول الطائفتان إنهما قد يكونان عرضة لهجمات في العراق لأنهما من الأقليات الواضحة، وجاء في الحكم أن الحكومة تسعى لطرد أكثر من 1400 عراقي من أنحاء البلاد.