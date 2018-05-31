"مايكروسوفت" تتفوق على "جوجل"

(د ب ا)
أصبحت "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية بعد "آبل" و"أمازون" في حين تأتي "ألفابيت" في المركز الرابع و"فيسبوك" في المركز الخامس.
حيث تجاوزت القيمة السوقية لإمبراطورية البرمجيات الأميركية "مايكروسوفت كورب" اليوم الأربعاء، قيمة منافستها "ألفابيت" الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت العملاقة "جوجل" لتصبح "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 753 مليار دولار.
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يذكر أن أسهم "مايكروسوفت" التي ظلت تتراجع على مدى سنوات، تسجل ارتفاعا منذ تولي "ستايا ناديلا" منصب الرئيس التنفيذي خلفا للرئيس السابق "ستيف بالمر" عام 2014 حيث بدأت تركز على خدمات الحوسبة السحابية.
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وقد ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال أخر 12 شهرا بنسبة 40% وهو ما يزيد على 5 أمثال معدل ارتفاع سهم "ألفابيت" خلال الفترة نفسها.