"مايكروسوفت" تتفوق على "جوجل"

(د ب ا)

أصبحت "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية بعد "آبل" و"أمازون" في حين تأتي "ألفابيت" في المركز الرابع و"فيسبوك" في المركز الخامس.

حيث تجاوزت القيمة السوقية لإمبراطورية البرمجيات الأميركية "مايكروسوفت كورب" اليوم الأربعاء، قيمة منافستها "ألفابيت" الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت العملاقة "جوجل" لتصبح "مايكروسوفت" ثالث أكبر شركة تكنولوجيا في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة 753 مليار دولار.

ويجرى تداول سهم "مايكروسوفت" بسعر 98.84دولار بزيادة قدرها 88ر0 دولار أي بنسبة 85ر0% عن سعره أمس وهو ما يرفع قيمتها السوقية الإجمالية إلى 6ر759 مليار دولار، في حين يجري تداول سهم "ألفابيت" بسعر 80ر1067 دولار بزيادة قدرها 48ر7 دولار أي بنسبة 71ر0% لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 2ر744 مليار دولار.

يذكر أن أسهم "مايكروسوفت" التي ظلت تتراجع على مدى سنوات، تسجل ارتفاعا منذ تولي "ستايا ناديلا" منصب الرئيس التنفيذي خلفا للرئيس السابق "ستيف بالمر" عام 2014 حيث بدأت تركز على خدمات الحوسبة السحابية.

كانت "جوجل" التي تم طرحها للتداول العام في سنة 2005 قد تفوقت على "مايكروسوفت" من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ 6 سنوات. لكن بعد تكوين الشركة الأم "ألفابيت" عام 2015 حافظت على تفوقها حتى الشهر الحالي.

وقد ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال أخر 12 شهرا بنسبة 40% وهو ما يزيد على 5 أمثال معدل ارتفاع سهم "ألفابيت" خلال الفترة نفسها.