الأردن: بدء محاكمة خلية داعشية خططت لأعمال إرهابية

عمان (أ ف ب)

باشرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء محاكمة خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة. ومثل أربعة متهمين من أعضاء الخلية التي تضم سبعة أشخاص بينهم ثلاثة فارين من وجه العدالة وهم من الجنسيتين الأردنية والسورية أمام المحكمة بتهمة «التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وإرهابية على الساحة الأردنية باستخدام أسلحة وقنابل لصالح التنظيم الإرهابي ونفى المتهمون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية منذ يناير 2016 التهم الموجهة اليهم، وقالوا إنهم «غير مذنبين».

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين السبعة عدة تهم بينها «المؤامرة بقصد القيام بإعمال إرهابية» و«حيازة ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية»، وبحسب لائحة الاتهام فقد «أحبطت دائرة المخابرات العامة في يناير 2016 مخطط الخلية الإرهابي خلال محاولة المتهمين تسليم الأسلحة في محافظة المفرق» 70 كلم شمال عمان قرب الحدود السورية.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل للاستماع إلى شهود النيابة.