مصر: مقتل كادر إخواني مسؤول عن عمليات اغتيال رجال الشرطة

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل أحد أهم كوادر حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة المرج بالقاهرة والمسؤول عن تنفيذ عدة عمليات لاغتيال رجال الشرطة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه استمراراً في ملاحقة وزارة الداخلية لعناصر حركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم ومنطلقاً لتنفيذ أعمالهم العدائية، توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اختباء أحد الكوادر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية الهارب/&rlm&rlm أحمد محمد عمر سويلم (28/&rlm&rlm1/&rlm&rlm1981 موظف &ndash يقيم بمركز الفشن/&rlm&rlmبنى سويف) السابق تورطه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، وذلك بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا/&rlm&rlmالمرج.

وأوضحت الداخلية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة وحال مداهمة القوات للشقة التي يختبئ فيها المتهم فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي المذكور، وعُثر بمحل الواقعة على (بندقية آلية، طبنجة 9مم، بندقية خرطوش، كمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

يذكر أن الإرهابي من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية والسابق اشتراكه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية أبرزها ما يلي:

&bull استشهاد أمين الشرطة/&rlm&rlm دياب عبد اللطيف محمد من قوة قطاع الأمن الوطني ببنى سويف بتاريخ 5/&rlm&rlm1/&rlm&rlm2016 موضوع القضية رقم 2250/&rlm&rlm2016 إداري بنى سويف.

&bull الشروع في اغتيال أمين الشرطة/&rlm&rlm عبد الله إسماعيل عبد الله خليل من قوة قطاع الأمن الوطني ببنى سويف بتاريخ 28/&rlm&rlm1/&rlm&rlm2016 موضوع القضية رقم 2250/&rlm&rlm2016 إداري بنى سويف.

&bull استشهاد أمين الشرطة/&rlm&rlm صلاح عبد العال من قوة مديرية أمن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 8/&rlm&rlm9/&rlm&rlm2016 موضوع القضية رقم 64/&rlm&rlm2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة.

&bull استهداف القول الأمني بميدان محمد ذكى بالطريق الدائري بمدينة نصر بتاريخ 1/&rlm&rlm5/&rlm&rlm2017 ما أدى إلى استشهاد كل من (الرائد/&rlm&rlm محمد عادل وهبة، الرائد/&rlm&rlm أيمن حاتم عبدالحميد، أمين الشرطة/&rlm&rlm شعبان محمد عبدالحميد) وإصابة عدد 6 مجندين.. موضوع القضية رقم 420/&rlm&rlm2017 حصر أمن الدولة العليا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها.. وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها. ودعت وزارة الداخلية المواطنين للتفاعل الجدي معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته.