قوات جنوب السودان تتقدم نحو معقل المتمردين

جوبا (أ ف ب)
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أمس أن القوات الحكومية تتقدم نحو مدينة باغاك (شمال شرق) التي تشكل معقل المتمردين منذ بدء الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، وقال ديفيد شيرر في مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا إن «معارك عنيفة» أجبرت خمسة آلاف مدني على الفرار «والانتقال إلى إثيوبيا»، وأضاف: «هؤلاء المواطنون السودانيون الجنوبيون يفرون من تقدم الجيش الحكومي نحو باغاك التي تشكل كما تعلمون معقلاً للمعارضة».
وتابع شيرر أن «الوضع في النيل الأعلى (وهي ولاية سابقة) مقلق للغاية»، موضحاً أن 25 عاملاً في المجال الإنساني على الأقل أجبروا على مغادرة باغاك وأنحائها بسبب انعدام الأمن. والحرب الأهلية مستمرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 وقد خلفت عشرات آلاف القتلى وهجرت أكثر من 3.5 مليون آخرين.
|
من جانب آخر قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف): «إن ثلاثة من مواطني جنوب السودان يعملون مع شركة متعاقدة معها احتجزوا الأسبوع الماضي، مع تزايد استهداف العاملين في مجال الإغاثة في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ أربع سنوات».
|
وقال لام بول جابرييل، المتحدث باسم حركة (الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة) المتمردة التي يقودها مشار: «إن الحركة لم تحتجز المتعاقدين».