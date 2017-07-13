الإمارات تجدّد موقفها الثابت في نبذ التطرف والإرهاب والطائفية

أبيدجان (وام)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات ملتزمة بأهداف المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وأنها عضو فاعل في التحالفات الإقليمية والدولية القائمة لمحاربة هذه الظاهرة على الصعد كافة الأمنية والثقافية والفكرية. وشدد على ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بلعب دور أكبر ومؤثر فـي إيجاد الحلول الناجحة للصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال التصدي للأيديولوجية الإرهابية، ومنع الخطاب الديني المتطرف.

كما أكد الدكتور الزيودي موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية التي تقوض الدول وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق الوطني وتهدد الأمن والسلام الدوليين، مجدداً دعوة الإمارات إلى ضرورة التضامن الدولي وتبني المحاور الثقافية والفكرية والإعلامية كأركان أساسية من الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب وتعقب مرتكبيه والمحرضين عليه وتجفيف منابعه.

كما شدد معاليه على النهج الواضح للسياسة الخارجية لدولة الإمارات الذي يرتكز إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكداً رفض دولة الإمارات المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية في شؤون الدول الأخرى، وإثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، داعياً إلى احترام هذه المبادئ، ونبذ أوهام الهيمنة والتمدد الإقليمي، والامتناع عن تشجيع عدم الاستقرار، والكف عن دعم الميليشيات المسلحة، ومنع العبث بمكونات الدولة الوطنية.

وفي هذا السياق، جدد الدكتور الزيودي دعوة دولة الإمارات إلى إيران للتجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة للدولة للتوصل إلى حل سلمي ينهي احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى عبر الحوار والتفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.