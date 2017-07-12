مصرع قيادات حوثية في معارك متفرقة باليمن

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش اليمني أمس مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية بينهم أربعة من القيادات الميدانية لجماعة الحوثي، وذلك في معارك متفرقة في البلاد. وقال الجيش إن خمسة من عناصر الميليشيات الانقلابية بينهم قياديان أحدهما عسكري برتبة عقيد، قتلوا في قصف مدفعي للقوات الحكومية على مواقع الانقلابيين في جبهة ميدي الحدودية في شمال غرب البلاد.

وذكر البيان أن القيادي الحوثي محمد عطية، وهو مشرف الحوثيين في بلدة قفل شمر بمحافظة حجة، قتل الثلاثاء مع ثلاثة آخرين من مرافقيه خلال المواجهات في ميدي، مشيراً أيضاً إلى أن مصرع قيادي حوثي آخر يحمل رتبة عقيد، دون أن يذكر اسمه.

كما أكد الجيش اليمني، في بيان منفصل أمس، مصرع القيادي الحوثي البارز حمزة المداني في المعارك الدائرة في منطقة علب الحدودية مع السعودية، موضحاً أن المداني، وهو قائد الميليشيات بجبهة علب، قتل مع عشرات آخرين في قصف جوي للتحالف العربي قبل يومين. كما قتل قيادي حوثي ميداني وستة من مرافقيه في معارك دارت أمس في محافظة تعز.

وبحسب بيان ثالث للجيش اليمني، فإن القيادي الميداني في صفوف الميليشيات الانقلابية، طارق كوكب، لقي مصرعه مع عدد من مرافقه في المعارك الدائرة في منطقة الكدحة ببلدة المعافر وسط محافظة تعز.