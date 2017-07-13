10 وفيات و6462 إصابة بالكوليرا في يوم واحد

صنعاء (الاتحاد، د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 1742 حالة.

وقالت المنظمة، في الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم تسجيل أكثر من 320 ألف حالة اشتباه بالكوليرا في 22 محافظة في اليمن.

وحصدت الكوليرا في اليمن أرواح عشرة أشخاص، وأصابت 6462 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب البيانات والتقارير الطبية المتجددة.

وكان آخر إحصاء طبي لضحايا الكوليرا ونُشر الثلاثاء أشار إلى 1732 حالة وفاة و313 ألفا و538 حالة اشتباه بينها مئات الإصابات المؤكدة مخبرياً.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال على أن تودي بحياة المُصاب بها في غضون ساعات إن تركت من دون علاج.

وتقول منظمات الأمم المتحدة إن اليمن الغارق في الصراع منذ أكثر من عامين، ويعاني أكبر أزمة غذائية يواجه حالياً أسوأ تفشي لوباء ‫للكوليرا‬ في العالم.