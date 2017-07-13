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«الهلال» تنفذ مشروعين لدعم قطاع المياه في لحج
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تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017

القاهرة، لحج (وام)

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروعين جديدين بقطاع المياه في اليمن، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وشمل المشروعان الجديدان ، اللذان جرى افتتاحهما، بحضور ناصر الخبجي محافظ لحج، وعدد من مسؤولي المحافظة، عملية إعادة تأهيل مبنى مؤسسة المياه القديم في مديرية الحوطة التابعة لمحافظة لحج، ومشروع بناء سور وغرفة ضخ للمياه في منطقة مغرس ناجي في مديرية صبر، التابعة للمحافظة نفسها.

وأعرب مسؤولو وأهالي المحافظة عن شكرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه للشعب اليمني من دعم في جميع المجالات، وتلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمحافظات اليمنية، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به على الساحة اليمنية.

وكرمت محافظة مأرب اليمنية وجامعة إقليم سبأ أمس الهلال الأحمر الإماراتي لإسهاماته المتميزة والداعمة إنسانياً وصحياً وتعليمياً للمحافظة والجامعة. وقدم وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير لفريق الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة أحمد حسن بن هادي. كما قدم محمد محمود القدسي رئيس جامعة إقليم سبأ التي تأسست مؤخراً في مأرب، درع الجامعة وشهادة شكر وتقدير للهلال الأحمر الإماراتي.

وقال وكيل محافظة مأرب خلال احتفالية خاصة بمناسبة التكريم، إن التكريم رمزي ويعبر عن الشكر والعرفان لما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي من دعم ومساعدات للمحافظة منذ بدء عاصفة الحزم والأمل في الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية، ودعمه أيضاً جامعة إقليم سبأ بحافلات لنقل الطالبات من المديريات البعيدة ما سيساعد في رفع مستوى التحاق الفتيات بالتعليم العالي. ... المزيد
     
 