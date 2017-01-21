«أدنوك» تبدأ إعادة تشغيل وحدة التقطير في مصفاة الرويس

أبوظبي (وام)

أعلنت «أدنوك» البدء بإجراءات إعادة تشغيل وحدة تقطير الخام والوحدات المرتبطة بها في مصفاة الرويس الغربية، ومن المتوقع متابعة الإنتاج التجاري قريباً.

وبعد مزيد من التحليل والدراسات الفنية لتأثير الحادث الذي تعرضت له مصفاة الرويس الغربية الأسبوع الماضي، كانت «أدنوك» قد أوضحت حصول تأثير جزئي على إنتاج المصفاة من الجازولين والبروبيلين، والتي يتم العمل على توفيرها من مصادر أخرى.

وطمأنت «أدنوك» عملاءها، في بيان، إلى أنها اتخذت إجراءات لدعم إنتاجها من مصادر أخرى في الأسواق بهدف ضمان استمرار تلبية الطلب.

وتعد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة، ويبلغ إنتاجها من النفط الخام 3.1 مليون برميل من النفط يومياً و9.8 مليار قدم مكعب من الغاز الخام يومياً.

وتمتد عمليات «أدنوك» التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، وذلك من خلال 16 شركة متخصصة تتولى مهام الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات.