محمد بن زايد وسعود المعلا يشهدان محاضرة «أعمال مبتكرة للحفاظ على الكائنات الحية»

عمر الأحمد (أبوظبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المحاضرة التي استضافها مجلس البطين أمس بعنوان «أعمال إنسانية مبتكرة للحفاظ على الكائنات الحية» والتي ألقتها رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي.

حضر المحاضرة والتي تعد الرابعة ضمن سلسلة محاضرات «مجلس محمد بن زايد» الرمضانية، إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والسفراء وكبار الشخصيات.

وأشادت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بالدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمحافظة على الحياة الطبيعية وحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.

وأضافت: «نحن في الإمارات، نصنع فارقاً ملموساً للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ليس على المستوى المحلي، بل على الصعيد العالمي»، مشيرة إلى أن ذلك يعد ترجمة لفكر ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».