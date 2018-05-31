محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شبابنا اليوم يعانقون نجوم السماء وإنجاز جديد لغد أفضل

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنجاز جديد لشباب الإمارات.. ولدولة الإمارات، نجاح إطلاق القمر الصناعي «الياه 3» بمشاركة إدارة إماراتية للمشروع.. أبناء الإمارات اليوم يعانقون نجوم السماء إنجازاً وطموحاً وأداءً.. هكذا أرادهم زايد».

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «مشروع الفضاء الإماراتي يمضي بخطى متسارعة؛ بفضل دعم غير محدود ومتابعة مستمرة من أخي محمد بن زايد... استثماراتنا في قطاع الفضاء تبلغ 20 مليار درهم.. ونملك أكبر قطاع فضائي فعال في المنطقة.. وقريباً يصل أول مسبار عربي إماراتي للمريخ.. شكراً محمد بن زايد».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نجاح مهمة القمر الصناعي «الياه 3» نجاح جديد لبناء غد أفضل.

وأوضح سموه في تغريدات على حسابه في «تويتر» أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - تخطو خطوات راسخة نحو الريادة في حقول علوم المستقبل وتكنولوجيا الاتصالات، لافتاً سموه إلى أن نجاح مهمة القمر الصناعي «الياه 3» بمشاركة وإدارة عقول إماراتية طموحة، إنجاز جديد يجسد رؤيتنا لبناء غد أفضل لأبنائنا والبشرية جمعاء.