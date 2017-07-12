فرصة لسقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين على مناطق بالدولة

هالة الخياط (أبوظبي)
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن اليومين المقبلين يحملان فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الدولة، حيث تتكون بعض السحب الركامية من بعد الظهر على بعض المناطق شرق الدولة وتمتد على المناطق الجنوبية والشمالية.
وأكد المركز أن الطقس سيكون منذ يوم الخميس وحتى الأحد المقبل حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ورطباً ليلاً على السواحل، متوقعاً أن تزداد الرطوبة النسبية ليلة اليوم وصباح غدٍ ما يجعل هناك فرصة لتشكل الضباب الخفيف خاصة غرب الدولة.
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فيما يكون البحر متوسط الموج ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، مضطرباً أحيانا في الخليج العربي ويصبح مضطرباً بوجه عام في بحر عمان.
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وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة أمس على جبل جيس بواقع 25.3 درجة مئوية.