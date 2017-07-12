فرصة لسقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين على مناطق بالدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن اليومين المقبلين يحملان فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الدولة، حيث تتكون بعض السحب الركامية من بعد الظهر على بعض المناطق شرق الدولة وتمتد على المناطق الجنوبية والشمالية.

وأكد المركز أن الطقس سيكون منذ يوم الخميس وحتى الأحد المقبل حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً ورطباً ليلاً على السواحل، متوقعاً أن تزداد الرطوبة النسبية ليلة اليوم وصباح غدٍ ما يجعل هناك فرصة لتشكل الضباب الخفيف خاصة غرب الدولة.

وذكر المركز أن الطقس غداً سيكون حارا بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط الأمطار، متوقعاً أن تكون الرياح حتى يوم الأحد المقبل شرقية وجنوبية شرقية، تتحول نهاراً إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

فيما يكون البحر متوسط الموج ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، مضطرباً أحيانا في الخليج العربي ويصبح مضطرباً بوجه عام في بحر عمان.

وكان الطقس أمس حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وكانت الرياح نشطة أحياناً على بعض المناطق ما أدى لإثارة الغبار والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية.

وسجلت محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أقل درجة حرارة أمس على جبل جيس بواقع 25.3 درجة مئوية.