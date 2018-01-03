«الركبة» تحرم سيتي من جيسوس

لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر سيتي، أن مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة، وغادر جيسوس الملعب باكياً بعد إصابته خلال المباراة أمام كريستال بالاس الأحد.

وذكر النادي، على موقعه بالإنترنت،: «مانشستر سيتي يؤكد معاناة جابرييل جيسوس من إصابة في أربطة الركبة، سيخضع لمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب»، وأشار جيسوس، على موقع «انستجرام» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، إلى أنه لن يحتاج لإجراء جراحة وأنه سيعود للملاعب في أقرب فرصة ممكنة.