700 مليون دولار من الإمارات لدعم اللاجئين السوريين خلال العامين الماضيين

أوتاوا (وام)

بلغ إجمالي الدعم الذي قدمته الإمارات لدعم اللاجئين السوريين خلال العامين الماضيين أكثر من 700 مليون دولار، بينما تحتضن على أراضيها نحو 250 ألف مقيم سوري، منهم30 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية والأكاديمية بالدولة. جاء ذلك في مقال كتبه محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا، الذي شهد الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس كندا.

وأكد الشحي في مقاله، دعم دولة الإمارات الثابت والقوي للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

وأضاف - في المقال الذي نشرته مجلة «ديبلومات أند إنترناشونال كندا» المختصة بمتابعة الشؤون الدبلوماسية والقضايا الدولية والمحلية في كندا في عددها «يوليو- سبتمبر 2017» - أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لدعم اللاجئين السوريين بقيمة 600 مليون دولار أميركي إضافة إلى 100 مليون دولار أميركي عام 2015.

وأشار - في مقاله الذي نشر بعنوان «دولة الإمارات تدعم بقوة السوريين» - إلى أن الإمارات منحت 120 ألف تأشيرة إقامة لمواطنين سوريين، حيث وصل عدد المقيمين السوريين على أراضيها إلى نحو 250 ألف مقيم مع وجود ما يقارب 30 ألف طالب وطالبة سوريين تم قبولهم في المدارس الخاصة والحكومية والمعاهد والكليات والجامعات الإماراتية.