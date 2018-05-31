قرقاش: مستمرون في تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إعفاء الحكومة الكندية مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول خطوة مهمة جاءت بفضل الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات.

وقال معاليه عبر «تويتر»، أمس: «مستمرون في تعزيز قوة جواز السفر الإماراتي وتسهيل سفر وانتقال مواطني الدولة عبر العالم، والإعفاء الكندي لمواطنينا من التأشيرة خطوة مهمة في هذا السياق، مكانة الإمارات وإستراتيجيتنا في هذا الملف تؤتي ثمارها».

وكانت كندا قد أعلنت عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 يونيو 2018.

وجاء قرار كندا بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، استناداً إلى تقييم شامل ودقيق للدولة، وفقاً لمعايير سياسة التأشيرة الكندية، إذ توصل التقييم إلى أن دولة الإمارات تلبي معايير كندا للحصول على إعفاء من التأشيرة.