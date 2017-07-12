محمد بن راشد يؤكد أهمية تشجيع أصحـاب الفكر الخلّاق والمواهب المبدعة

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية توفير كل المقومات الداعمة للإبداع والابتكار، وسبل التشجيع الممكنة كافة لأصحاب الفكر الخلّاق والمواهب المبدعة، كمطلب رئيس لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ دعائمها، موجهاً سموه بضرورة مواصلة العمل على تعزيز المناخ المحفّز على الإبداع، ومضاعفة الجهد في سبيل اكتشاف المواهب القادرة على الابتكار، لا سيما بين الشباب لاستحداث مسارات غير تقليدية للتنمية يمكننا من خلالها تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات.

ونوَّه سموه بأهمية قطاع التصميم ودوره كإحدى الركائز الأساسية في بناء المستقبل وعامل مهم من عوامل تحفيز الإبداع والابتكار، وقال سموه: «القطاعات القائمة على الإبداع والابتكار تعدُّ من المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة، وعلينا تعزيز سبل رعاية المواهب والكفاءات وتهيئة البيئة الأمثل لإطلاق طاقاتها الإيجابية، وتعزيز مشاركتها في ترسيخ دعائم المستقبل، تماشياً مع هدفنا في تقديم نموذج تنموي فريد تتركز غاياته في هدف أسمى واحد، وهو سعادة الناس».

وأضاف سموه: «تتمتع بلادنا بمكانة متميزة كمنصة عالمية للاقتصاد القائم على المعرفة الذي حققنا فيه العديد من الإنجازات التي نعتز بها، وهدفنا ترسيخ موقع متقدم لها في قطاع التصميم على الصعيد الدولي بما له من آفاق واسعة للتطور، كي تظل الإمارات الوجهة الأولى المفضَّلة للشركات العالمية، والحاضنة التي ينطلق منها المبدعون وشركات التصميم الجديدة إلى العالم».

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى «حي دبي للتصميم»، حيث كان في استقبال سموه، عبدالله الحباي، رئيس دبي القابضة، والدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعدد من القيادات التنفيذية في «دبي القابضة».