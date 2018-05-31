جنرال كوري شمالي يزور واشنطن

واشنطن (أ ف ب)

توجه جنرال كوري شمالي كبير إلى الولايات المتحدة أمس فيما يستعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لزيارة بيونج يانج مع تسارع التحضيرات الدبلوماسية للقمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وسيلتقي الجنرال كيم يونج شول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال والذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك كما أعلن مسؤولون. وكان الرئيس الأميركي أكد في تغريدة أمس الأول أن الجنرال الكوري الشمالي في طريقه إلى الولايات المتحدة وأن واشنطن شكلت «فريقا رائعا» للمحادثات الهادفة لحل الأزمة المتعلقة ببرامج بيونج يانج النووية.

ولا يزال الرئيس الأميركي يأمل في أن تعقد القمة في 12 يونيو في سنغافورة. وكتب ترامب «اللقاءات تجري حاليا بخصوص القمة وأكثر من ذلك. أن كيم يونج شول نائب زعيم كوريا الشمالية يتوجه الآن الى نيويورك. إنه رد ملموس على رسالتي، شكرا لكم».

وقالت موسكو إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيتوجه الى كوريا الشمالية (اليوم الخميس) لبحث البرامج النووية الكورية الشمالية. والشهر الماضي أجرى وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو محادثات مع لافروف في موسكو، في إطار الجهود المتسارعة لتحسين العلاقات المتوترة مع القوى الدولية.